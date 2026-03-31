Comunicato Stampa | CRV - Consiglio Veneto iniziato esame manovra di bilancio | via libera alla legge di Stabilità

Il Consiglio Veneto ha avviato l’esame della manovra di bilancio 2026, approvando con 29 voti favorevoli e 17 contrari il disegno di legge sulla legge di stabilità regionale. La proposta, prima tra quelle di iniziativa della Giunta, fa parte di un pacchetto di leggi che compongono la manovra di bilancio. La discussione prosegue con altri provvedimenti in agenda.

Il Consiglio Veneto ha approvato oggi, con 29 voti favorevoli e 17 contrari, il disegno di legge n. 44 rubricato “Legge di stabilità regionale 2026”, la prima delle proposte legislative di iniziativa della Giunta che compongono la manovra di bilancio, assieme alla n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026” - il cui esame inizierà domani - e alla n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”, illustrate in Aula dal presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il vicepresidente della stessa Commissione, Paolo Galeano (Partito Democratico). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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