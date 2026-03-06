Case di Comunità nel Tarantino Vietri FdI in sopralluogo nei cantieri | Accelerare per non perdere i fondi PNRR

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha effettuato un sopralluogo nei cantieri delle Case di Comunità nel Tarantino, concentrandosi sul versante orientale della provincia di Taranto. L’obiettivo è verificare lo stato di avanzamento dei lavori e sollecitare un’accelerazione, con l’intento di non perdere i fondi provenienti dal PNRR. La visita si inserisce in un controllo diretto sui cantieri in corso.

Sopralluoghi nei cantieri delle Case di Comunità nel versante orientale della provincia di Taranto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. A effettuarli è stato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, che ha visitato diverse strutture destinate a rafforzare la sanità territoriale. "Ho purtroppo riscontrato ritardi più evidenti – ha denunciato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – nei lavori presso le Case di Comunità di Maruggio e Pulsano: ricordo che i cantieri... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

