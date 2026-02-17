Provincia Salerno Vietri FdI | Basta stallo si convochino le elezioni
Il consigliere di Fratelli d’Italia a Vietri, Marco Rossi, denuncia che l’impasse sulla convocazione delle elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Salerno sta rallentando i lavori dell’amministrazione. Rossi sottolinea che questa situazione blocca i progetti infrastrutturali già avviati e crea incertezza tra i cittadini. Alla fine, chiede che si passi subito alla proposta di elezioni per evitare ulteriori ritardi.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Lo stallo sulla convocazione delle elezioni per il nuovo Presidente della Provincia di Salerno è grave e inaccettabile. La legge parla chiaro e non può essere piegata alle convenienze politiche di De Luca e del Partito Democratico”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “ Dopo la decadenza di Enzo Napoli, la Provincia è guidata da un Vice Presidente facente funzioni. Tuttavia l’articolo 54 della cosiddetta Legge Delrio prevede tempi precisi: entro 90 giorni devono essere indette e svolte le elezioni per il nuovo Presidente. Ogni tentativo di rinvio rappresenterebbe una forzatura inaccettabile e un precedente pericoloso per il rispetto delle istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
