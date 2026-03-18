Comuni montani esclusi dal decreto La Cisl | effetti pesanti sulle scuole

La Cisl segnala che 29 Comuni delle Marche sono stati esclusi dal decreto montagna, con possibili ripercussioni sul sistema scolastico delle zone interne. La decisione riguarda le aree considerate montane, ma non sono stati coinvolti tutti i Comuni della regione. La questione riguarda le implicazioni per le scuole presenti in queste aree e il loro funzionamento.

"L’esclusione di 29 Comuni marchigiani dal cosiddetto decreto montagna rischia di avere effetti pesanti sul sistema scolastico delle aree interne ". A denunciarlo è la Cisl, che segnala come la mancata applicazione della deroga sul numero minimo di alunni per classe possa mettere a rischio la sopravvivenza di diversi plessi, proprio nei territori dove la scuola rappresenta spesso l’ultimo presidio educativo e sociale. La decisione pesa in un territorio già segnato da un forte calo demografico. La Cisl porta come esempi, per la provincia di Macerata, Tolentino, dove nell’istituto superiore gli iscritti sono scesi da 124 per l’anno scolastico 2025-36 a 96 per l’anno 2026-27 (meno 28) oppure l’Ic di Colmurano, dove le medie registrano -12 iscritti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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