Comuni montani esclusi | Venite al Consiglio aperto

La Legge 1312025, ovvero il cosiddetto decreto montagna del Governo a firma Calderoli, cancella lo status montano di 346 Comuni italiani e colpisce duramente il Piceno: Castignano, insieme a Appignano, è l'unico escluso. Domani sera alle 21, nella sala Consiliare del Comune, la cittadinanza è pertanto chiamata a partecipare al consiglio comunale aperto, appositamente convocato per affrontare le conseguenze di questa decisione e discutere le strategie future. "La montagna non si può misurare con il righello – sottolinea il sindaco Fabio Polini –. Spopolamento, mancanza di servizi e infrastrutture fragili non vengono considerati, eppure sono la realtà che viviamo ogni giorno".