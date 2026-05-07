Comune di Como dall’11 maggio alcuni servizi cimiteriali solo su appuntamento

Dal 11 maggio 2026, il Comune di Como ha annunciato che alcuni servizi cimiteriali saranno accessibili solo su appuntamento. La modifica riguarda le modalità di accesso agli sportelli, che in precedenza erano disponibili senza prenotazione. La decisione interessa pratiche specifiche e mira a gestire le richieste in modo più organizzato. I cittadini interessati dovranno quindi prenotare in anticipo per poter usufruire di determinati servizi presso gli uffici comunali.

Cambiano le modalità di accesso agli sportelli dei servizi cimiteriali del Comune di Como. A partire da lunedì 11 maggio 2026 alcune pratiche saranno gestite esclusivamente su appuntamento.Nel dettaglio, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12.30, sarà possibile accedere solo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Comune di Milano, concorso con diploma per collaboratori dei servizi cimiterialiNel Comune di Milano si ricercano 10 Collaboratori dei Servizi tecnici, che saranno assunti tramite concorso pubblico. Carabinieri al Comune, controlli su appalti cimiteriali: sotto esame la posizione dei lavoratoriCAROVIGNO - Carabinieri al Comune per controlli sugli appalti pubblici, in particolare quelli dei servizi cimiteriali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comune di Como, dal 4 maggio alcuni servizi erogati solo su appuntamento; Il Comune di Como riorganizza i servizi al pubblico. Nei lunedì di maggio carta d'identità senza appuntamento; Rifiuti, a Como ritiro dei sacchi più semplice grazie ai distributori automatici attivi h24; Comune di Como: gli sportelli anagrafe riceveranno solo su appuntamento. Il Comune di Como mette all’asta Villa Geno: servono quasi 400mila euro per aggiudicarselaIl Comune di Como mette all’asta pubblica la concessione di Villa Geno e dello spazio verde di pertinenza, con l’ingresso tra i civici 12 e 13 del viale omonimo. Fino al 2024, l’immobile di proprietà ... comozero.it Como Nuoto, lo stanziamento da 750mila euro del Comune finisce in tribunale: esposto di tutte le minoranzeLa battaglia politica sulla piscina di viale Geno approda in tribunale. I consiglieri di minoranza del Comune di Como hanno depositato un esposto molto dettagliato alla Procura della Repubblica chiede ... comozero.it SEI DI COMO SE... Avviso pubblico per la realizzazione di mercati occasionali e rassegne hobbistiche fino ad agosto 2026 pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Como l'avviso pubblico per la realizzazione di mercati occasionali dell'artigianato e rassegn - facebook.com facebook