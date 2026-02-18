Il Comune di Milano ha avviato un concorso pubblico per assumere dieci collaboratori nei servizi cimiteriali, a causa della necessità di potenziare il personale. La selezione si rivolge a candidati in possesso di un diploma e mira a garantire un supporto più efficiente nelle attività di gestione delle strutture funerarie. La procedura si apre con l’obiettivo di trovare professionisti pronti a lavorare in un settore fondamentale per la città.

Nel Comune di Milano si ricercano 10 Collaboratori dei Servizi tecnici, che saranno assunti tramite concorso pubblico. Il bando rientra nel più ampio piano di rafforzamento degli organici comunali e rappresenta un’occasione interessante per chi è alla ricerca di stabilità lavorativa nella Pubblica Amministrazione, soprattutto in un contesto urbano complesso e strutturato come quello meneghino. I profili cercati. Il concorso è finalizzato alla copertura di 10 posti complessivi nel profilo professionale di Collaboratore dei servizi tecnici, inquadrato nell’Area degli Operatori esperti. Le figure selezionate saranno impiegate nell’ambito dei servizi cimiteriali e obitoriali, un settore che svolge un ruolo essenziale nell’organizzazione dei servizi comunali e che richiede personale qualificato e adeguatamente formato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comune di Milano, concorso con diploma per collaboratori dei servizi cimiteriali

