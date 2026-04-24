Vince 100.000 euro al Gratta&Vinci | c' era una possibilità ogni 5 milioni

Un giocatore ha vinto 100.000 euro con un biglietto Gratta&Vinci presso il Bar Tange, situato tra Nuvolera e Nuvolento sulla tangenziale Ss45bis. L’estrazione vincente si è verificata il 15 aprile scorso, con una probabilità stimata di una possibilità ogni cinque milioni di biglietti. Il bar si trova nella zona tra le due località e il biglietto vincente è stato acquistato lì.

Gratta&Vinci fortunato al mitico Bar Tange tra Nuvolera e Nuvolento, sulla tangenziale Ss45bis: è qui che il 15 aprile scorso è stato grattato un biglietto vincente da 100.000 euro per il gioco "Ultra Numerissimi", in vendita a 20 euro. È il terzo premio più alto tra quelli in palio (i primi due.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Vincita milionaria a Volpago: Gratta e vinci da quasi due milioni Notizie correlate Leggi anche: Terni, colpaccio al ‘Gratta e Vinci’: vince due milioni di euro Maddaloni, Pasqua fortunata: con un Gratta&Vinci vince 500mila euroUna vincita davvero importante è stata registrata mercoledì scorso a Montedecoro, frazione di Maddaloni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Vince 100.000 euro al Gratta&Vinci: c'era una possibilità ogni 5 milioni - BresciaToday; Un parigino vince un Picasso alla lotteria; Compra un Turista per sempre e vince circa 2 milioni di euro. L'incredibile colpo di fortuna in provincia di Venezia; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 23 aprile 2026. L’Eredità: puntata 16 aprile 2026 con Michele che vince 100.000 euro. Video e soluzioneLa puntata de L'Eredità di giovedì 16 aprile 2026 ha visto diventare campione Michele. Il gioco del preserale di Rai1, nato nel 2002 e condotto da qualche anno da Marco Liorni, ha visto arrivare alla ... radiomusik.it Claudia da Bisceglie sbanca Affari Tuoi: vince 100mila euro. Chi èDopo diciannove puntate di attesa, la concorrente pugliese Claudia Dell’Olio di Bisceglie ha trionfato ad Affari Tuoi, portando a casa il premio di 100.000 euro. La giocatrice, che lavora in un ... quotidianodipuglia.it Leggo. . Laura Chiatti vince la battaglia legale contro una donna che l'accusava di averla investita nel 2018. Il tribunale civile di Perugia ha respinto la richiesta di risarcimento (200mila euro) e condannato l'accusatrice a pagare le spese legali, riporta Il Messa - facebook.com facebook Vince l'Italia, i ristoranti 'La Mafia' cambiano nome. L'ambasciata a Madrid aveva chiesto lo stop del marchio #ANSA x.com