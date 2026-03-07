ascolti tv del 6 marzo de martino salta ancora e gerry scotti si prende la scena

Venerdì 6 marzo su Rai 1 in prima serata è andata in onda la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi invernali 2026. Durante la serata, il programma televisivo di De Martino non è stato trasmesso, mentre Gerry Scotti è stato protagonista di un episodio specifico che ha attirato l’attenzione degli spettatori. I dati sugli ascolti televisivi mostrano un cambiamento rispetto alle serate precedenti.

Venerdì 6 marzo è andata in scena la Cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi invernali 2026 su Rai 1 in prima serata. E ancora una volta è stato sacrificato Stefano De Martino con Affari Tuoi. Proprio ora che aveva di nuovo ritrovato il suo pubblico dopo la pausa forzata a causa del Festival di Sanremo. Tra l’altro questa settimana, De Martino ha toccato il suo record negli ascolti tv quando Gerry Scotti per la prima volta dopo mesi non è andato in onda con La Ruota della Fortuna. Ma purtroppo ha dovuto rinunciare di nuovo alla gloria dello share e lasciare spazio al suo rivale su Canale 5. Il palinsesto della prima serata, oltre alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, su Rai 1 dalle 22 ha visto Antonella Clerici con The Voice Generation, su Rai 2 il film House of Gucci e su Rai 3 La pelle del mondo – Il pianeta verde. 🔗 Leggi su Dilei.it

