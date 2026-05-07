L'Inter si è laureata Campione d'Italia: i nerazzurri di Cristian Chivu hanno totalizzato 82 punti in 35 partite (con 82 gol segnati), staccando il Napoli, secondo in classifica in Serie A, di ben 12 punti. Gli azzurri di Antonio Conte, infatti, sono fermi a quota 70. L'Inter ha anche conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre per il Napoli non dovrebbero esserci problemi. Basteranno, infatti, 3 punti nelle prossime 3 partite ai partenopei per festeggiare l'accesso al torneo continentale. Non è così, invece, per Milan (67 punti) e Juventus (65). Ai rossoneri di Massimiliano Allegri serviranno 6 punti su 9 per qualificarsi, i bianconeri di Luciano Spalletti invece devono vincerle tutte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Compagnoni: “Milan in caduta libera: ma per la Champions con una vittoria ce la farà”

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