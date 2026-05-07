Compagnie vincitrici di Portraits

La Rete interregionale Portraits on stage ha comunicato i nomi delle compagnie e degli artisti under 35 selezionati per la quinta edizione del Bando di residenza Portraits on stage 2025. Il bando mira a sostenere progetti di spettacolo dal vivo inediti che abbiano come tema l’arte figurativa. La selezione è avvenuta tra le candidature arrivate da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di promuovere nuove proposte artistiche nel settore.

La Rete interregionale Portraits on stage ha annunciato i vincitori della quinta edizione del Bando di residenza Portraits on stage 2025 per giovani compagnie o artisti under 35, volto al sostegno di progetti artistici inediti di spettacolo dal vivo declinanti il tema dell’arte figurativa. Il Bando Portraits on stage 2025, registra nuovamente un’ampia adesione ricevendo numerose proposte progettuali di giovani artisti, compagnie e collettivi provenienti da tutta Italia. I risultati di questi anni fotografano l’esistenza e la resistenza, su territorio nazionale, di una rete artistica di ricercatori che attraverso varie discipline dialogano tra loro costruendo nuovi immaginari e intrecciando riflessioni sul tema dell’arte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Compagnie vincitrici di Portraits Lucy Parry gives us her Player Portraits game day review | AXA Notizie correlate Family portraits of Vnp – very normal peoplePier Giorgio De Pinto alla Fabbrica del Vapore di Milano per il Festival LIFECon l’installazione multimediale interattiva “Family Portraits of VNP –... ’Fashion Portraits’. Rigore formale e intensità emotivadi Benedetta Cucci Cindy Crawford, Eva Herzigová, Paulina Porizkova e Claudia Schiffer: leggendo questi nomi viene subito in mente l’appellativo di...