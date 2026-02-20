’Fashion Portraits’ Rigore formale e intensità emotiva

Cindy Crawford, Eva Herzigová, Paulina Porizkova e Claudia Schiffer sono state protagoniste di una mostra intitolata ‘Fashion Portraits’. La rassegna mette in mostra fotografie che catturano il loro stile e l’intensità delle emozioni. I ritratti sono caratterizzati da un rigore formale e un forte impatto visivo, scelti per evidenziare la loro presenza iconica nel mondo della moda. La mostra si svolge in una galleria nel centro di Milano e invita i visitatori a scoprire i volti che hanno segnato un’epoca.

di Benedetta Cucci Cindy Crawford, Eva Herzigová, Paulina Porizkova e Claudia Schiffer: leggendo questi nomi viene subito in mente l’appellativo di ‘supermodel’, ovvero quel gruppo iconico di modelle dominanti negli anni ‘80 e ‘90. Si ricordano le foto, scatti pazzeschi che loro abitavano con grande personalità, come facevano nelle sfilate dei grandi stilisti del tempo. Ecco, molti di quei ritratti sono firmati Marco Glaviano e sono in mostra col titolo ’Fashion Portraits’ fino al 4 aprile a Palazzo Vassè di Bologna, nuova sede espositiva nella prima parte di Galleria Cavour. Nelle sale del palazzo cinquecentesco intitolato alla nobile famiglia di origine francese che vi abitò, si ripercorrono in 100 opere, i tratti più riconoscibili della ricerca del fotografo palermitano classe 1942: lo studio scultoreo del corpo attraverso la luce, il dialogo costante tra forma e spazio, la moda che cessa di essere ornamento per farsi gesto, azione, performance. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Fashion Portraits’. Rigore formale e intensità emotiva Leggi anche: “Mare di ruggine – La mise en place” al festival Nice 26: teatro indipendente e intensità emotiva La giacca monopetto: anatomia del neo-rigore e dell’eleganza formaleLa giacca monopetto rappresenta un classico senza tempo, capace di coniugare sobrietà e raffinatezza. TOP 14 IMPORTANTANT CONTEMPORARY ABSTRACT ARTISTS LIVING AND WORKING IN 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ’Fashion Portraits’. Rigore formale e intensità emotiva. Fashion portraits. Rigore formale e intensità emotivadi Benedetta Cucci Cindy Crawford, Eva Herzigová, Paulina Porizkova e Claudia Schiffer: leggendo questi nomi viene subito in mente l’appellativo ... msn.com Marco Glaviano. Fashion PortraitsMostra di Marco Glaviano a Palazzo Vassé Bologna con quasi 100 opere tra fashion portraits, Polaroid e un dialogo con Helmut Newton. itinerarinellarte.it Galleria Cavour e Contemporary Concept, sotto la direzione artistica di Gaetano La Mantia e il patrocinio di Gioia Martini, sono lieti di annunciare la mostra fotografica “Marco Glaviano – Fashion Portraits”, che in concomitanza con Arte Fiera sarà ospitata pres - facebook.com facebook