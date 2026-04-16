Family portraits of Vnp – very normal people

Pier Giorgio De Pinto sarà presente alla Fabbrica del Vapore di Milano durante il Festival LIFE 2026 con l’installazione multimediale interattiva intitolata “Family Portraits of VNP – Very Normal People”. L’opera fa parte di un evento che coinvolge vari artisti e creativi, e rappresenta una delle tappe del festival dedicato a nuove espressioni artistiche e culturali. La mostra apre al pubblico in questa occasione, offrendo un’occasione di visione e sperimentazione.

Pier Giorgio De Pinto alla Fabbrica del Vapore di Milano per il Festival LIFECon l’installazione multimediale interattiva “Family Portraits of VNP – Very Normal People”,Pier Giorgio De Pinto (ITCH) sarà tra i protagonisti del Festival LIFE 2026.Il progetto esplora il concetto di famiglia in una.🔗 Leggi su Milanotoday.it How to Use Claude Cowork Better Than 99% of People Notizie correlate Psiche in serie: alla Biblioteca Tommaso Cannizzaro tocca a "Normal People"Sabato 28 marzo alle ore 17 il secondo appuntamento di "Psiche in serie" a cura dell'Associazione Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro (APS)... ’Fashion Portraits’. Rigore formale e intensità emotivadi Benedetta Cucci Cindy Crawford, Eva Herzigová, Paulina Porizkova e Claudia Schiffer: leggendo questi nomi viene subito in mente l’appellativo di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Family portraits of VNP Very Normal People; Carlo Terzuolo racconta luce e ombra nella mostra fotografica Apparenze. Alla Fabbrica del Vapore di Milano la mostra Family Portraits of VNP – Very Normal PeopleUn progetto di Pier Giorgio De Pinto, un archivio artistico espanso che nasce da un gesto apparentemente semplice: ritrarre delle famiglie. Ma le famiglie che abitano questo universo non sono affatto ... varesenews.it Family Portraits of VNP – Very Normal PeopleÈ un archivio artistico espanso che nasce da un gesto apparentemente semplice: ritrarre delle famiglie. Ma le famiglie che abitano questo universo non sono affatto ordinarie. Sono entità ibride, ... liquidarte.it Family Portraits of VNP – Very Normal People di Pier Giorgio De Pinto - facebook.com facebook