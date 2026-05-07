Il direttore sportivo del Como ha parlato del finale di stagione della squadra, sottolineando l’assenza di contatti con l’Inter riguardo all’acquisto di Nico Paz. Ha espresso la speranza di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile in vista delle prossime partite, senza fornire ulteriori dettagli sulle trattative o sui piani futuri. Ludi ha anche commentato il percorso della squadra e le sfide imminenti.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Thorstvedt: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta. Sul rinnovo.» Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz»

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