Calciomercato Inter l’ombra dei nerazzurri su Nico Paz | parla il ds del Como Ludi

Il ds del Como ha rilasciato dichiarazioni riguardo a Nico Paz in relazione al calciomercato dell’Inter. Sono state fornite informazioni sul possibile interesse nerazzurro e sul futuro del giocatore in prestito dalla società lombarda. Le dichiarazioni si sono concentrate sui dettagli della trattativa e sulla posizione del Como in merito alla cessione del calciatore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, le dichiarazioni integrali di Carlalberto Ludi su Nico Paz e il futuro dei gioielli del Como. Il futuro di Nico Paz è uno dei temi caldi per il calciomercato dell’Inter in vista della prossima estate. Il talento argentino, esploso sotto la guida di Cesc Fabregas, è finito nel mirino dei nerazzurri che monitorano con attenzione la sua crescita in riva al Lario. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha fatto il punto della situazione ai microfoni de La Provincia di Como, riportando la posizione del club sulle possibili partenze dei propri pezzi pregiati verso le grandi squadre, Inter inclusa. NICO PAZ – “Non lo so, lo sapremo a giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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