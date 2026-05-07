Secondo le ultime stime, nel 2025 circa 92,7 milioni di persone all’interno dell’Unione europea si trovavano a rischio di povertà. Quasi un cittadino su cinque viveva in condizioni economiche che non consentivano loro di mantenere uno standard di vita decoroso. La Commissione europea ha annunciato un piano volto ad eliminare la povertà entro il 2050, con misure specifiche per affrontare questa problematica.

Nel 2025 circa 92,7 milioni di cittadini dell’Unione europea era a rischio povertà. In breve, un cittadino su cinque versava in un condizione economia fragile tale da impedirgli di condurre una vita dignitosa. Rispetto al 2024, anno in cui i cittadini a rischio povertà erano 93,3 milioni, si è registrato un lieve miglioramento. Ciononostante, come riferiscono anche alcune ONG, la riduzione di circa 600 mila unità non è sufficiente. È essenziale che venga stanziato un budget adeguato, ma anche che vengano attuate delle strategie vincolanti. Ieri, in merito a ciò, la Commissione europea ha presentato piano ambizione che punta a eliminare la povertà entro il 2050.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Commissione europea: piano per eliminare la povertà entro 2050

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