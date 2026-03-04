La Commissione europea presenta un ambizioso piano industriale

Il 4 marzo, la Commissione europea ha annunciato un nuovo piano industriale, risultato di mesi di discussioni tra i 27 paesi membri. La proposta mira a rafforzare la competitività dell’industria europea e a promuovere la transizione verso tecnologie più sostenibili. Il documento include diverse iniziative e obiettivi specifici per sostenere l’innovazione e lo sviluppo economico nell’Unione.

"Si tratta di un cambiamento di dottrina che solo pochi mesi fa sarebbe stato impensabile", ha dichiarato Séjourné durante una conferenza stampa. "Il nostro obiettivo è riportare l'industria al 20 per cento del pil europeo entro il 2035, contro l'attuale 14 per cento", ha aggiunto. Questo richiederà l'introduzione di una "preferenza europea", una misura considerata a lungo tabù nell'Unione europea per il suo carattere protezionistico. In pratica, si tratta di pretendere dalle aziende di settori strategici che beneficiano di fondi pubblici "un certo numero o percentuale di componenti critici originari dell'Europa", ha spiegato Séjourné. "Il denaro dei contribuenti deve andare a beneficio della produzione e dell'occupazione in Europa", ha aggiunto.