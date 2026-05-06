Bruxelles presenta il primo piano europeo anti-povertà | Eliminare le disuguaglianze entro il 2050

Bruxelles ha presentato un nuovo piano europeo dedicato alla lotta contro la povertà e le disuguaglianze sociali. Il programma prevede interventi specifici per combattere l’esclusione abitativa, migliorare i diritti delle persone con disabilità e ridurre la povertà tra i bambini. L’obiettivo dichiarato è eliminare la povertà nel continente entro il 2050, coinvolgendo diverse politiche sociali e iniziative di supporto.

Dalla lotta contro l’esclusione abitativa al rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità, passando per una riduzione della povertà infantile, la Commissione europea mette in campo un ambizioso piano sociale che mira ad eliminare la povertà nel blocco entro il 2050. Presentato mercoledì a Bruxelles, il pacchetto di misure comprende la prima strategia UE contro la povertà, una proposta di raccomandazione del Consiglio sulla lotta all'esclusione abitativa e due comunicazioni: una sulla rottura del ciclo della povertà infantile e una sul rafforzamento della strategia per i diritti delle persone con disabilità fino al 2030. La strategia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles presenta il primo piano europeo anti-povertà: “Eliminare le disuguaglianze entro il 2050” Notizie correlate Trasporti, per Italo -90% emissioni entro il 2050 e -40% entro il 2030L'impegno costante di Italo per l'ambiente e la decarbonizzazione viene riconosciuto a livello internazionale da SBTi (Science Based Targets),... Leggi anche: Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un «pannicello caldo» Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Patto per il Mediterraneo: l’UE presenta il primo piano d’azione; AccelerateEU, da Bruxelles nuove misure contro il caro carburante; Trump scuote l’Europa, a Erevan cresce la paura. Bruxelles presenta il primo piano europeo anti-povertà: Eliminare le disuguaglianze entro il 2050Almeno 15 milioni di europei a rischio esclusione sociale entro il 2030. La Commissione Ue prevede misure su infanzia, casa e disabilità. La vicepresidente Mînzatu: le esigenze di efficienza non devon ... quotidiano.net Il Fondo monetario presenta l’outlook sull’impatto del conflitto in Medio Oriente. Sul Patto di stabilità si schiera con Bruxelles: “Deroghe solo in caso di shock straordinari, e non è questo il caso”. Sugli Ets: "Rinunciare minaccerebbe i progressi” e avverte su spr - facebook.com facebook