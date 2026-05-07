Commissione Covid Cosentino | Vaccino si diffonde in tutto il corpo miocardite effetto avverso più frequente - VIDEO

Il medico e ricercatore Marco Cosentino è stato ascoltato dalla commissione d'inchiesta Covid, dove ha parlato delle reazioni avverse associate ai vaccini. Ha affermato che il vaccino si diffonde in tutto il corpo e ha indicato la miocardite come uno degli effetti collaterali più frequenti. Durante l'audizione, Cosentino ha introdotto tre punti principali riguardanti le reazioni avverse.

Il medico e ricercatore Marco Cosentino è stato audito in commissione d'inchiesta Covid, facendo il punto sulle reazioni avverse del vaccino Il medico e ricercatore Marco Cosentino è stato audito in commissione d'inchiesta Covid: "Io essenzialmente voglio trattare brevemente 3 punti. In primo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Commissione Covid, Cosentino: “Vaccino si diffonde in tutto il corpo, miocardite effetto avverso più frequente” - VIDEO Notizie correlate Gravidanza sicura, un interessante effetto del vaccino anti-CovidLo studio dimostra come la vaccinazione contro Covid riduca i rischi di complicanze ostetriche in gravidanza. Leggi anche: “Io, malata per il vaccino anti-Covid, ignorata da Speranza”: l’esperienza raccontata in Commissione Altri aggiornamenti Temi più discussi: Renate Holzeisen e i vaccini anti-COVID; Non serviva un Nobel, bastavano conoscenze basilari di medicina ? Pandemia, il bilancio 6 anni dopo; Nuovo Piano Pandemico 2025-2029, Holseizen denuncia: Schillaci consiglia alle donne incinte vaccini sperimentali - VIDEO; Il giallo dei medici scientisti? Va distinto il medico dallo scienziato ? La lezione di Cosentino. Renate Holzeisen e i vaccini CovidRenate Holzeisen e i vaccini Covid. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it. butac.it Commissione d’inchiesta Covid. Approvato un testo base in Affari Sociali. Si indagherà anche sui vaccini ma non sull’operato delle Regioni. La protesta di M5S e PD che si ...Che cosa hanno da nascondere? Noi non abbiamo nulla da temere e proprio per questo abbiamo manifestato la nostra disponibilità anche al confronto su questa proposta di legge, disponibilità che non è ... quotidianosanita.it Giustizialisti con gli avversari, garantisti con gli amici. La doppia morale delle opposizioni è andata in scena anche durante l’audizione della commissione Covid di ieri x.com "Ricorda quelle chat AIFA mostrate da Mario Giordano" Nicola Magrini, ex direttore AIFA, incalzato in Commissione Covid - facebook.com facebook