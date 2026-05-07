Commissione Covid Cosentino | Vaccino si diffonde in tutto il corpo miocardite effetto avverso più frequente - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il medico e ricercatore Marco Cosentino è stato ascoltato dalla commissione d'inchiesta Covid, dove ha parlato delle reazioni avverse associate ai vaccini. Ha affermato che il vaccino si diffonde in tutto il corpo e ha indicato la miocardite come uno degli effetti collaterali più frequenti. Durante l'audizione, Cosentino ha introdotto tre punti principali riguardanti le reazioni avverse.

Il medico e ricercatore Marco Cosentino è stato audito in commissione d'inchiesta Covid, facendo il punto sulle reazioni avverse del vaccino Il medico e ricercatore Marco Cosentino è stato audito in commissione d'inchiesta Covid: "Io essenzialmente voglio trattare brevemente 3 punti. In primo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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