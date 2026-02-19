Uno studio recente dimostra che il vaccino anti-Covid, soprattutto con una dose booster, protegge le future mamme dalla preeclampsia. La ricerca rivela che le donne incinte che si sono sottoposte alla vaccinazione hanno meno probabilità di sviluppare questa complicanza grave. La preeclampsia può portare a problemi seri sia per la madre che per il bambino. I ricercatori sottolineano come la protezione offerta dal vaccino possa migliorare la sicurezza durante la gravidanza. La prevenzione resta un obiettivo importante per le future mamme in attesa.

Il vaccino anti Covid-19 in gravidanza, in particolare se accompagnato da una dose booster, riduce il rischio di preeclampsia, una grave complicanza ostetrica potenzialmente pericolosa per la vita materna e fetale. Insomma, tutela la salute di mamma e bambino. Lo dimostra uno studio internazionale pubblicato su eClinicalMedicine (gruppo Lancet) – coordinato dall’Università di Oxford, di cui per l’Italia è capofila l’ Irccs Ospedale San Raffaele. Dall’analisi prospettica di 6.527 donne in gravidanza reclutate tra il 2020 e il 2022, emerge che l’infezione da Covid-19 in gravidanza è associata a un aumento del rischio di preeclampsia del 45%, che raggiunge il 78% nelle donne non vaccinate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gravidanza sicura, un interessante effetto del vaccino anti-Covid

Vaccino COVID in gravidanza: nessun legame con autismoUn nuovo studio dimostra che il vaccino COVID a base di mRNA somministrato a donne in gravidanza non aumenta il rischio di autismo nei figli.

Leggi anche: Militare diventato cieco dopo somministrazione del cd vaccino anti-Covid Pfizer

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.