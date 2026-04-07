Durante una seduta in Commissione, Ivana Mazzarella ha raccontato di essere ammalata a causa del vaccino anti-Covid e di sentirsi trascurata da un rappresentante governativo. Ha riferito che la sua vita è stata profondamente alterata e ha descritto le difficoltà vissute dopo aver ricevuto la dose. La testimonianza si è concentrata sulle conseguenze personali e sulla percezione di mancanza di attenzione da parte delle autorità.

“La mia vita è stata completamente stravolta”. A dirlo è Ivana Mazzarella, responsabile relazioni pubbliche dell’associazione Danni Collaterali che, come ha spiegato in audizione davanti alla commissione Covid il 26 marzo scorso, sta vivendo un vero e proprio calvario, aggravato da una sensazione di abbandono da parte di chi la campagna vaccinale l’aveva attuata: l’ex ministro della Salute, Roberto Speranza – denuncia Mazzarella – non ha mai voluto incontrare nè lei nè tanti altri danneggiati da vaccino. Quando e come è iniziato questo suo calvario? Il 19 giugno 2021 feci la prima inoculazione di vaccino anti-Covid presso l’ospedale dei Castelli Romani di Ariccia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Io, malata per il vaccino anti-Covid, ignorata da Speranza”: l’esperienza raccontata in Commissione

Nuove testimonianze contro Speranza in commissione Covid: “Menzogne sul vaccino”I vaccini anti-Covid non impedivano la trasmissione del virus e l’obbligo imposto dall’allora ministro Speranza colpì anche chi era già stato...

Leggi anche: «Ho il cancro da 7 anni. Lasciatemi provare il nuovo vaccino russo». Malata pesarese pronta al viaggio della speranza

Temi più discussi: 50° anniversario ANCI Campania: a Napoli l’Assemblea pubblica con il Ministro Piantedosi; Green Pass, illegittima sospensione dal lavoro prima dell’obbligo per legge; Io, danneggiata e vittima sul lavoro: perché lo Stato non mi riconosce?; Nuova variante Covid Cicada: sintomi e cosa fare subito (parla Pregliasco).

Il Covid non è finito, è mutato. Cos’è e quanto è pericolosa la variante «Cicada»Con oltre 75 mutazioni, questo nuovo ceppo sfida le nostre difese e i vaccini attuali: ecco cosa sappiamo davvero sulla sua diffusione, i sintomi e perché gli esperti dell'OMS hanno riacceso i riflett ... panorama.it

Long Covid, Piano Mortari: diagnosi ancora complessa. Immunoglobuline per pazienti selezionatiL’intervista a Doctor33 della ricercatrice Eva Piano Mortari: Sistema immunitario coinvolto, ma senza biomarcatori e con sintomi molto variabili. Le immunoglobuline? Possibile strada per pazienti sel ... doctor33.it

“Moratoria delle rate dei mutui, come ai tempi del Covid, o le imprese si fermano” x.com

Secondo gli analisti di BofA impatti più gravi della crisi Covid. Aumenti del 20% dei biglietti aerei per compensare i costi - facebook.com facebook