Il Consiglio regionale della Toscana si appresta a votare i candidati al ruolo di Garante dell'infanzia durante la prossima seduta. Attualmente, i tre nomi sul tavolo sono Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi. La scelta avverrà in una sessione in cui sarà definito il nuovo incarico per questa figura istituzionale. La decisione finale sarà presa dai consiglieri durante l'assemblea.

Firenze, 7 maggio 2026 – Sono tre i nomi dei candidati per il Garante dell'infanzia della Toscana che andranno al voto del Consiglio regionale nella prossima seduta: Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi. Stamattina la commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale ha votato parere favorevole all'ammissibilità della rosa di nomi da inviare al Consiglio. L'aula voterà sui tre nomi a scrutinio segreto. La designazione di Luciano Trovato è stata proposta in commissione affari istituzionali dal gruppo Avs, mentre Fdi ha portato il nome di Pistacchi. La capogruppo Fdi, e componente della commissione affari istituzionali, Chiara La Porta ha parlato di "una mattinata in commissione molto lunga e caotica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commissione Consiglio Toscana, tre i nomi in aula per il Garante dell'infanzia

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