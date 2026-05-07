Commerz Berlino alza le barricate

Da ilgiornale.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo di Berlino ha preso misure per limitare le azioni di Unicredit, che possiede circa il 35,5% di Commerzbank tra azioni dirette e strumenti finanziari derivati. La disputa riguarda il controllo sulla banca e le strategie di investimento della banca italiana. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte e ha portato a un incremento delle attività di difesa da parte delle autorità tedesche.

Il governo di Berlino si attiva per contrastare Unicredit, che ha ormai in pugno il 35,5% di Commerzbank tra la quota realmente posseduta e i derivati. Secondo indiscrezioni, l'esecutivo guidato da Friedrich Merz vorrebbe utilizzare la banca statale KfW per aumentare la sua quota del 12% e costituire un pacchetto azionario sufficientemente robusto da bloccare la scalata del gruppo di Andrea Orcel. Intanto, ieri è emerso un ulteriore colpo di scena: la banca d'affari statunitense Jefferies, attraverso derivati, è salita all'11,09% fiutando quella che si preannuncia essere una battaglia tra la banca italiana e il governo tedesco che sta faticosamente cercando un cavallo bianco per contrastare l'avanzata di Unicredit.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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