Sanità ancora polemiche Il Comitato alza le barricate | Perché Proietti non c’era?

Il consiglio comunale aperto sulla Sanità si è svolto nei giorni scorsi, scatenando nuove polemiche. Il Comitato ha sollevato un'istanza chiedendo spiegazioni sul motivo per cui Proietti non fosse presente. La discussione ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti, evidenziando divisioni e tensioni all’interno della discussione pubblica sulla gestione sanitaria locale.

Non ha messo d’accordo tutti il consiglio comunale aperto sulla Sanità tenutosi nel giorni scorsi. E se il Pd plaude agli intenti e alle promesse del direttore generale della Usl Umbria 1 Ciotti, il Comitato cittadino per la salute alza le barricate affermando che quelli dell’amministratore sono al momento solo auspici tutti da verificare. Luigino Orazi, rappresentante del Comitato, critica in particolare l’assenza al Consiglio della presidente della Regione Proietti, nonostante i ripetuti inviti: "Le scelte sulla salute pubblica e i relativi servizi dovrebbero essere in capo alla politica – dice Orazi in una nota, in cui aggiunge –: il dibattito poteva pure essere annullato, stante l’assenza del più alto rappresentate amministrativo e politico della Regione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità, ancora polemiche. Il Comitato alza le barricate: "Perché Proietti non c’era?" Articoli correlati Sanità pugliese in rosso, il buco rischiano di pagarlo i cittadini. Pagliaro (FdI): “Faremo le barricate”Il sistema sanitario della Puglia continua a restare al centro del confronto politico e istituzionale dopo l’emergere di un disavanzo nei conti del... Leggi anche: Valle D’Aosta, polemiche per l’aula universitaria dedicata a Charlie Kirk: Arcigay e Cgil sulle barricate Aggiornamenti e notizie su Perché Proietti Argomenti discussi: Sanità, ancora polemiche. Il Comitato alza le barricate: Perché Proietti non c’era?. Voto No perché Meloni vota Sì, ma il Pd si svegli su sicurezza e sanitàUn elettore del Pd mi scrive: Al referendum sulla giustizia voto No perché sono contro Meloni. Mi meraviglia che molti del Pd se ne vanno per proprio conto a sostenere il Sì ignorando che qui il ... huffingtonpost.it Proietti, 'una giornata fondamentale per la sanità territoriale'Una giornata fondamentale per la sanità territoriale, che ha un cuore che batte qui a Perugia. Qui realizziamo il paradigma di come vogliamo essere dovunque. Lo ha detto la presidente della Regione ... ansa.it