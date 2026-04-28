commerz berlino cerca un cavaliere anti orcel

Berlino sta cercando alleati nel settore bancario europeo per contrastare l'espansione di UniCredit su Commerzbank. La Germania si sta muovendo per rafforzare le proprie posizioni, coinvolgendo diverse istituzioni finanziarie nel tentativo di mantenere il controllo su una delle sue principali banche. La strategia mira a trovare supporto all’interno del sistema bancario continentale, evitando che l’acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit prosegua senza ostacoli.

Berlino cerca sponde nel sistema bancario europeo per arginare l'avanzata di UniCredit su Commerzbank. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il governo tedesco avrebbe avviato contatti informali con alcuni istituti di credito per valutare l'ingresso di un investitore strategico in grado di rilevare una quota o persino il controllo della banca di Francoforte. I colloqui, tuttavia, non sarebbero andati oltre una fase preliminare, segnalando la difficoltà di costruire un'alternativa credibile all'offerta pubblica di acquisto lanciata a metà marzo dal gruppo guidato da Andrea Orcel. Il governo federale è determinato a preservare l'indipendenza dell'istituto, di cui resta il secondo azionista, ma anche i limiti delle opzioni disponibili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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