si avvicina il 15 marzo la giornata nazionale del fiocchetto lilla ma per luna pagnin nutrizionista e personal trainer con un passato di disturbi alimentari le giornate di sensibilizzazione sono tutte

Il 15 marzo si avvicina, giorno dedicato alla Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, un appuntamento di sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Luna Pagnin, 28 anni, è una nutrizionista e personal trainer che ha affrontato personalmente queste problematiche, condividendo un passato di lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. La sua esperienza personale la rende protagonista di questa giornata di consapevolezza.

H a 28 anni Luna Pagnin, è personal trainer, biologa nutrizionista ma, soprattutto, ha un passato, faticoso e recente, di lotta contro i cosiddetti DCA o DNA: disturbi del comportamento alimentare o disturbi della nutrizione e alimentazione. Un passato che emerge in ogni suo post su Instagram (@spaziolunare ). «Per ispirare gli altri? No, piuttosto per dare speranza. Non posso ispirare perché nessuno può guarire “come” me, né come qualcun altro. Ma voglio raccontare che si può fare: ciascuno può trovare la sua guarigione ». Questo il messaggio che Luna offre alla vigilia della Giornata del Fiocchetto Lilla 2026, la Giornata nazionale contro i disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

