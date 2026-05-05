Durante l’after party del Met Gala, le star hanno sfoggiato outfit che combinano raffinatezza e audacia, riflettendo un mix tra eleganza classica e scelte di stile più sperimentali. L’evento, organizzato da Saint Laurent, ha visto celebrity protagoniste con look curati nei minimi particolari, creando un’atmosfera di glamour e innovazione. La serata si è svolta nel rispetto di un dress code ricercato, con abiti che hanno catturato l’attenzione dei presenti.

All’ after party firmato Saint Laurent in occasione del Met Gala, le celeb hanno interpretato il red carpet notturno con un equilibrio tra eleganza e sperimentazione, trasformando la serata in una sequenza di look studiati nei minimi dettagli. L’atmosfera ha privilegiato silhouette sofisticate, richiami anni Novanta e accenti couture, con styling pensati per una transizione fluida dal gala alla festa. Hailey Bieber ha scelto un mini abito monospalla con collo alto firmato Dilara Findikoglu, completato da mules Manolo Blahnik, puntando su un look scultoreo, mentre Margot Robbie ha indossato un total look Chanel composto da giacca cropped, canotta bianca, jeans, clutch rossa e sandali, rileggendo il casual in chiave couture.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - All’after party del Met Gala, le celeb hanno interpretato il red carpet notturno con un equilibrio tra eleganza e sperimentazione

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