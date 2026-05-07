Come il DNA sta riscrivendo le nostre vite

Recentemente, a Bologna, è stato risolto un caso di paternità contestata grazie all'uso dell'analisi del DNA. Un bambino concepito durante un colloquio in carcere ha portato le autorità a mettere in discussione la filiazione, ma l'esame genetico ha fornito risposte certe. Questi episodi mostrano come le tecniche di analisi genetica stiano diventando strumenti fondamentali per risolvere questioni legali e personali.