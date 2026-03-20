C’è un Nuovo grande gioco che attraversa tutte le nostre vite

Un nuovo grande gioco sta prendendo forma, coinvolgendo tutti noi e trasformando la quotidianità in modo immediato. Non si tratta di una fiction o di un racconto, ma di una realtà che si sviluppa passo dopo passo, proprio davanti ai nostri occhi. La sua presenza si fa sentire in ogni aspetto della vita, cambiando continuamente e senza pause.

“Il nuovo grande gioco“ non fa ridere per niente. Non è una serie tv, è la nostra realtà – ancora tutta in divenire – che in tempo reale si materializza sotto i nostri occhi. Per quanto ci affanniamo a capire, a rimanere aggiornati, siamo sempre un po’ indietro: gli scenari di cui tener conto sono troppi e le novità talmente rapide (pensiamo al susseguirsi di leader rimpiazzati in Iran di questo periodo) che difficilmente il cittadino medio si fa un’idea di dove stiamo andando. Gianni Vernetti, editorialista e scrittore, già sottosegretario agli Affari Esteri tra il 2006 e il 2008, con un approccio giornalistico e scientifico ha letteralmente attraversato la “nuova Cortina di ferro“ che va dalla Groenlandia, Finlandia, Ucraina, Iraq, Iran, India, Cina, Taiwan e Giappone con il suo libro “Il nuovo grande gioco - Dal Giappone all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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