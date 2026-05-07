Come cambia la viabilità in città per la Placentia Half Marathon

In vista della Placentia Half Marathon, sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità cittadina. Questi interventi sono necessari per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento, inclusi l’allestimento delle strutture e le attività correlate. La pianificazione prevede variazioni temporanee nel traffico e nelle modalità di accesso alle strade coinvolte. Le modifiche saranno in vigore nelle giornate dell’evento e nelle ore precedenti.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della Placentia Half Marathon, l'allestimento delle strutture e le iniziative collaterali programmate, come sempre si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità.Già dalle ore 14 di venerdì 8 maggio, sino al termine della manifestazione, in Largo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonaldLa staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Placentia Half Marathon, consegnati i pettorali della 29esima edizioneNella mattinata di lunedì 4 maggio, il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese ha ospitato la tradizionale cerimonia di consegna dei pettorali di gara... Contenuti di approfondimento La Placentia Half Marathon verso il record di iscritti: già superata quota 1500. Cambia la partenza, lo start da via CavourOmologato nel febbraio 2016, anno della prima partenza effettuata in Piazza Cittadella, il percorso ufficiale della Placentia Half Marathon (che dal 1996 al 2005 partiva dallo Stadio Garilli) è stato ... sportpiacenza.it Si corrono la Pisa Half Marathon e la ‘Pisa Ten’: come cambia la viabilità in centroPisa, 10 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre si correrà la diciannovesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla ‘Pisa Ten’ dedicata alla memoria della dottoressa Barbara Capovani. lanazione.it