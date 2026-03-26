Il 10 maggio si svolgerà la Placentia Half Marathon, durante la quale si terrà per la prima volta una staffetta dedicata a sostenere Casa Ronald McDonald. Questa struttura, presente in Italia dal 1999, fornisce alloggi temporanei alle famiglie dei bambini in cura presso strutture ospedaliere, offrendo un punto di riferimento per chi si trova lontano da casa.

La staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Il percorso di 21,1 chilometri viene suddiviso tra i due componenti della squadra Alla Placentia Half Marathon, in programma il prossimo 10 maggio, torna la staffetta solidale che per la prima volta sosterrà Casa Ronald McDonald che, dal 1999 in Italia, accoglie attraverso le sue strutture, Family Room e Case Ronald, le famiglie dei bambini in cura lontano da casa. L’iniziativa “RUN4Casa Ronald McDonald” trasformerà i chilometri percorsi in sostegno diretto a queste famiglie. Un appuntamento che unisce sport, comunità e responsabilità sociale in un unico gesto collettivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonald

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