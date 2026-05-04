Placentia Half Marathon consegnati i pettorali della 29esima edizione

Nella mattinata di lunedì 4 maggio, nel Salone Pierluigi di Palazzo Farnese, si è svolta la cerimonia di consegna dei pettorali per la 29ª edizione della Placentia Half Marathon. L’evento ha visto la partecipazione di organizzatori e atleti, con i pettorali consegnati ai corridori pronti a prendere parte alla gara. La manifestazione si terrà nelle prossime settimane e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

Nella mattinata di lunedì 4 maggio, il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese ha ospitato la tradizionale cerimonia di consegna dei pettorali di gara per la 29° Placentia Half Marathon. Non è un appuntamento di protocollo: è il momento in cui la manifestazione riconosce pubblicamente l’impegno e il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La staffetta della Placentia Half Marathon a sostegno di Casa Ronald McDonaldLa staffetta è aperta ad aziende, associazioni e gruppi del territorio piacentino. Placentia Half Marathon, presentate le iniziative collaterali a favore di Progetto VitaNella mattinata del 15 aprile nel Salone delle Armi della Prefettura di Piacenza, sono state ufficialmente presentate le iniziative collaterali della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Numeri in crescita per la Placentia Half Marathon, oltre 2 mila atleti ai nastri di partenza. Tutto il programma del fine settimana dall’8 al 10 maggio – FOTO, AUDIO; Conto alla rovescia per la Placentia Half Marathon: oltre 2mila atleti al via; Presentata la Placentia Half Marathon 2026: sfida internazionale e grandi nomi per la 24ª edizione; Mostra Mercato Giocattolo Vintage a Piacenza Expo il 9 e 10 maggio 2026. Placentia Half Marathon, consegnati i pettorali della 29esima edizioneDalla mezzamaratona ai duemila bambini della Minimaratona Pedibus, dai sostenitori istituzionali al primo pettorale in carta: a Palazzo Farnese si è celebrata la comunità della Phm ... ilpiacenza.it Conto alla rovescia per la Placentia Half Marathon: oltre 2mila atleti al viaConto alla rovescia per la 29esima Placentia Half Marathon, corsa su strada di 21 chilometri e 97 metri in programma a Piacenza domenica 10 maggio. La ... piacenzasera.it Ormai manca davvero pochissimo alla Placentia Half Marathon! - facebook.com facebook Placentia Marathon: «Riconoscenti alla Banca di Piacenza per il sostegno e la vicinanza dimostrati nel tempo". Leggi l'articolo completo al link bit.ly/4t5gYxk #BancadiPiacenza x.com