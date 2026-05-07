Il prossimo 26 giugno arriverà su Disney+ l’attesa quinta stagione di The Bear, la serie che ha conquistato molti appassionati. La stagione finale si apre con una scena che lascia molti dubbi, lasciando il pubblico a chiedersi come si svilupperà la vicenda dopo il conclusivo finale della quarta stagione. La serie, che narra le vicende di personaggi coinvolti in situazioni complicate, conclude con un episodio ricco di tensione.

The Bear 5, la stagione finale della serie cult fratelli e coltelli, approda su Disney+ il prossimo 26 giugno. Nel frattempo, è uscito a sorpresa Gary, un episodio prequel che nei suoi minuti finali ha mostrato qualcosa che sembra un possibile collegamento con i prossimi episodi. Dire che i fan sono rimasti sotto choc davanati a questo epilogo è un eufemismo. Dopo aver scoperto di più sul rapporto tra Mikey e Richie, su come nonostante siano una famiglia e si amino come fratelli si siano anche feriti a vicenda con le loro azioni e parole poco prima che il fratello di Carmy si togliesse la vita, l'episodio ci porta ai giorni nostri. Richie è in macchina e sta pensando a Mikey.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come aprirà The Bear 5, considerato il finale drammatico di Gary?

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