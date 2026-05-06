Sorpresa! È uscito un nuovo episodio (Gary) di The Bear che si preannuncia come il migliore di tutti e non fa parte della quarta stagione e nemmeno della quinta, in arrivo il prossimo 26 giugno, ma è piuttosto un breve prequel che ci permette finalmente di conoscere meglio Mikey, riempiendo il più grande buco nella trama. La puntata, dal titolo ambiguo che può fare pensare che ci introduca un nuovo personaggio, in realtà, segue il fratello maggiore di Carmy in un viaggio con Richie verso Gary, nell'Indiana, per lavoro. Questa chicca inattesa, e per questo ancora più gradita, come si legge nella sinossi ufficiale, ci lascia finalmente...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gary, l'episodio di The Bear uscito a sorpresa prima della quinta stagione, è quello più atteso da sempre

Notizie correlate

Leggi anche: The Bear: la quinta stagione segnerà il capitolo finale della serie FX

The Bear, cosa succede nell’episodio pubblicato a sorpresa in streamingUn nuovo episodio della serie è approdato in streaming con grande sorpresa di tutti i fan e ha per protagonisti i personaggi di Richie e Mikey, la...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: The Bear, spunta un prequel a sorpresa (e potrebbe cambiare tutto per la stagione 5); The Bear, sorpresa FX: disponibile l’episodio con Jon Bernthal ed Ebon Moss-Bachrach; The Bear, a sorpresa arriva un nuovo episodio prima dell'ultima stagione!; Recensione Half Man 1x01 | Richard Gadd su HBO Max.

The Bear, fuori episodio prequel Gary con Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach, di cosa parlaLeggi su Sky TG24 l'articolo The Bear, fuori episodio prequel Gary con Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach, di cosa parla ... tg24.sky.it

Gary è l’episodio a sorpresa di The Bear prima della quinta stagioneSi intitola Gary ed è un episodio speciale di The Bear , la serie pluripremiata disponibile su Disney+, rilasciato a sorpresa martedì 5 maggio. In attesa della quinta, e probabilmente ultima, sta ... sorrisi.com

A sorpresa, FX e Hulu hanno diffuso in streaming un episodio prequel di The Bear, che in qualche modo farà da apripista all'arrivo della quinta e probabilmente ultima stagione. L'episodio è disponibile in Italia su Disney+. Info e dettagli:https://www.sentireas - facebook.com facebook

A sorpresa su Disney+ è arrivato un episodio speciale di The Bear, intitolato Gary. Dura circa un'ora. I protagonisti sono Richie, interpretato da Ebon Moss-Bachrach, e Michael, interpretato da Jon Bernthal, in viaggio verso la città di Gary, nello stato dell'Indian x.com