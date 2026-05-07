Comandante dei vigili licenziato il giudice ordina il reintegro | Pagare gli stipendi passati

Un comandante dei vigili licenziato da un ente locale ha ottenuto il reintegro in seguito a una decisione del giudice. La sentenza stabilisce anche che l’amministrazione deve corrispondere gli stipendi arretrati al lavoratore. La vicenda riguarda una disputa legale tra il dipendente e l’ente, con il giudice che ha ritenuto illegittimo il licenziamento. La situazione ha suscitato attenzione sulla gestione interna dell’ente e sulle modalità di trattamento dei dipendenti.

Grosseto, 7 maggio 2026 – Una vicenda giudiziaria che riabilita la figura di un lavoratore e mette in luce una gestione controversa delle dinamiche interne all’Ente. È questo l’esito della sentenza emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Grosseto, Giuseppe Grosso, che ha accolto integralmente il ricorso di Alessandro Capaldo, funzionario di vigilanza assunto nell’estate del 2023 dal Comune di Manciano e nominato comandante del Corpo di Polizia municipale. Il Comune, a pochi giorni dalla scadenza del periodo di prova, aveva comunicato a Capaldo il recesso per ’mancato superamento della prova medesima’. Una decisione basata...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comandante dei vigili licenziato, il giudice ordina il reintegro: “Pagare gli stipendi passati” Notizie correlate In malattia ma mangia in mensa con i colleghi, sospesa ma il giudice ordina di restituirle stipendi: lieve entitàLa donna, impiegata amministrativa all'ospedale di Parma, era in malattia ma si è presentata lo stesso a mangiare nella mensa ospedaliera. Ex Lsu Polistena, vittoria in tribunale dei lavoratori: il Comune condannato a pagare gli stipendi arretratiIl giudice della sezione lavoro di Palmi ha accolto i ricorsi contro la gestione del sindaco Michele Tripodi. Panoramica sull’argomento Si parla di: Comandante dei vigili licenziato, il giudice ordina il reintegro: Pagare gli stipendi passati. Comandante dei vigili licenziato, il giudice ordina il reintegro: Pagare gli stipendi passatiLa vicenda iniziata dopo che il Comune di Manciano gli comunicò di non avere superato i sei mesi del periodo di prova, non dandogli giustificazioni. Quasi 8mila euro le spese legali ... lanazione.it Paolo Carestiato, il comandante dei vigili 'ripudiato' dopo 4 mesi di periodo di prova: «Pronto a tutelare la mia reputazione»SAN DONÀ (VENEZIA) - Ha scelto di salutare con una lettera colleghe e colleghi che lo hanno accompagnato nella sua esperienza udinese al Comando di via Girardini, che conta quasi ottanta dipendenti. E ... ilgazzettino.it