In malattia ma mangia in mensa con i colleghi sospesa ma il giudice ordina di restituirle stipendi | lieve entità

Una donna impiegata amministrativa presso un ospedale di Parma, in malattia, si è recata comunque in mensa per pranzare con i colleghi. La sua posizione lavorativa è stata sospesa, ma un giudice ha ordinato la restituzione degli stipendi trattenuti. La questione riguarda un episodio di presunta presenza in servizio durante un periodo di malattia.

La donna, impiegata amministrativa all'ospedale di Parma, era in malattia ma si è presentata lo stesso a mangiare nella mensa ospedaliera. Sospesa per sei mesi senza stipendio, ha fatto ricorso e il giudice le ha dato ragione diminuendo la sospensione a soli 10 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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