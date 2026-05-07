A poche settimane dalla ripresa della nuova stagione di X Factor Italia, si parla di un possibile cambiamento nel team dei giudici. Dopo due anni di collaborazione, Achille Lauro ha confermato il suo addio al programma. Al suo posto, si ipotizza che possa entrare Irama, che potrebbe così tornare in televisione con un ruolo di giudice. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le voci circolano con insistenza.

P otrebbe essere Irama il nuovo giudice di X Factor Italia. Il cantante prenderà davvero il posto del collega Achille Lauro? La notizia dell’arrivo di Irama è stata data da Andrea Laffranchi, nel podcast Pezzi di Musica, dove ha rivelato che il cantautore sarebbe a un passo dalla firma dopo un provino molto convincente. Irama mostra la sua forza travolgente dal vivo a Milano X Leggi anche › X Factor 2026: Achille Lauro lascia, chi prenderà il suo posto? Irama a X Factor? Manca la conferma ufficiale. «Filippo (il suo vero nome è Filippo Maria Fanti, ndr ) ha convinto, il suo provino è stato ottimo » ha dichiarato Laffranchi, confermando anche gli altri giudici, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Colpo di scena a X Factor: Irama prende il posto di Achille Lauro, che conferma l'addio al talent dopo due anni. Tutti i dettagli

Notizie correlate

X Factor 2026, Irama verso la giuria al posto di Achille Lauro: l’indiscrezione che infiamma il talentl mondo di X Factor 2026 è tornato a muoversi prima del previsto, e lo ha fatto con un’indiscrezione che ha acceso immediatamente la curiosità dei...

X Factor, arriva Irama al posto di Achille Lauro?Da tempo si parla di un possibile sostituto diAchille Lauro a X Factor, il cantante romano, infatti, ha annunciato che quest’anno non ci sarà e, per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Colpo di scena, Umberto si fa re di maggio; 4 di sera: Colpo di scena sull'omicidio di Chiara Poggi! Video; Un colpo di scena drammatico o un nulla di fatto?; Omicidio Panzieri, colpo di scena: la difesa di Alessandrini la spunta. Si farà un’altra perizia psichiatrica.

Grande Fratello Vip, colpo di scena su Raimondo Todaro: a rischio la finale (o la vittoria) per uno spettacolo già fissatoIl percorso di Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip potrebbe complicarsi proprio sul più bello. Quando ormai la finale è sempre più vicina e il ballerino viene indicato tra i possibili vincitori, ... comingsoon.it

Omicidio Panzieri, colpo di scena. La difesa di Alessandrini la spunta. Si farà un’altra perizia psichiatricaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Colpo di scena a Garlasco, le intercettazioni che potrebbero cambiare tutto su Sempio - facebook.com facebook

7' | Colpo di testa di Kelly: para Montipò #JuveVerona [0-0] x.com