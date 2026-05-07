Colpo di scena a Garlasco

A Garlasco, una frase pronunciata da Chiara Poggi durante un confronto ha avuto conseguenze tragiche. La ragazza rispose a un parente con un rifiuto, dicendo di non voler parlare con lui, e questa decisione si è rivelata fatale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che stanno indagando sui motivi e sulle responsabilità dell’accaduto.

«Non ci voglio parlare con te», disse Chiara Poggi ad Andrea Sempio: e quella frase le costò la vita. La Procura di Pavia esce finalmente allo scoperto, in un giorno ribollente di rivelazioni, e scopre le carte che la portano a indicare in Sempio il vero assassino di Chiara, assassinata a Garlasco il 13 agosto 2007. Sempio ieri viene convocato in Procura nelle stesse ore in cui nelle stanze accanto viene sentito il suo amico Marco Poggi, fratello minore di Chiara. Ha già fatto sapere ai pm che non risponderà alle loro domande. Ma a parlare sono i pm. Da mesi si sapeva che avevano in mano un elemento cruciale d'accusa, sconosciuto a tutti. Si era parlato di un testimone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Colpo di scena a Garlasco Garlasco: un colpo di scena dopo l'altro Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, ultimo colpo di scena: Sempio convocato in Procura Garlasco, altro colpo di scena: un testimone a sorpresa contro Andrea SempioLa vicenda dello scontrino del parcheggio torna al centro del confronto televisivo sul caso del delitto di Garlasco, con un dibattito acceso che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Colpo di scena, Umberto si fa re di maggio; 4 di sera: Colpo di scena sull'omicidio di Chiara Poggi! Video; Un colpo di scena drammatico o un nulla di fatto?; Blitz al Lorenteggio, sequestrati 12 kg di droga: il colpo di scena durante la perquisizione in via Odazio. Grande Fratello Vip, colpo di scena su Raimondo Todaro: a rischio la finale (o la vittoria) per uno spettacolo già fissatoIl percorso di Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip potrebbe complicarsi proprio sul più bello. Quando ormai la finale è sempre più vicina e il ballerino viene indicato tra i possibili vincitori, ... comingsoon.it Omicidio Panzieri, colpo di scena. La difesa di Alessandrini la spunta. Si farà un’altra perizia psichiatricaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Colpo di scena a Garlasco, le intercettazioni che potrebbero cambiare tutto su Sempio - facebook.com facebook 7' | Colpo di testa di Kelly: para Montipò ️️ #JuveVerona [0-0] x.com