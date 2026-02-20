Garlasco altro colpo di scena | un testimone a sorpresa contro Andrea Sempio

Un testimone inatteso rompe il silenzio nel caso di Garlasco, portando nuove tensioni sulla scena. La sua testimonianza riguarda uno scontrino di parcheggio, collegato alla notte del delitto, e solleva dubbi sulla versione ufficiale. La discussione si accende in tv, con i presenti che discutono di possibili implicazioni. La rivelazione cambia gli orientamenti e apre nuovi interrogativi sulla vicenda. La discussione continua con attenzione e curiosità.

La vicenda dello scontrino del parcheggio torna al centro del confronto televisivo sul caso del delitto di Garlasco, con un dibattito acceso che mette di fronte la ricostruzione difensiva e i dubbi sollevati in studio. Nel salotto di Mattino Cinque, il tema dell’alibi di Andrea Sempio anima un botta e risposta serrato tra l’avvocato Liborio Cataliotti e la conduttrice Federica Panicucci, tra richieste di chiarimento, puntualizzazioni tecniche e toni spesso pungenti. Il confronto si concentra in particolare sulle modalità di consegna degli scontrini e della documentazione agli inquirenti, tra spiegazioni tecniche e richieste di maggiore chiarezza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio

Leggi anche: Garlasco, "si cerca questa scarpa": Chiara Poggi, altro colpo di scena

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.