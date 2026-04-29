Garlasco ultimo colpo di scena | Sempio convocato in Procura

Il 6 maggio, Andrea Sempio sarà chiamato a comparire in Procura nel procedimento giudiziario riguardante il caso Garlasco. Questa convocazione rappresenta l’ultimo sviluppo prima della conclusione delle indagini e della possibile richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un nuovo indagato. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, con numerosi passaggi processuali e novità inaspettate.

Garlasco, dove si gioca la revisione per Stasi: sangue, pedali, orari. Andrea Sempio convocato in procura il 6 maggio. È l'ultimo colpo di scena del caso Garlasco prima della chiusura delle indagini e la probabile richiesta di rinvio a giudizio per il nuovo indagato. La procura di Pavia ha convocato per mercoledì prossimo il 38enne indagato per omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi, in carcere con una condanna definitiva, o altri. Una convocazione a sorpresa dopo quella del 20 maggio scorso quando Sempio non si presentò per un vizio procedurale nella notifica. Ecco lo sparatore del 25 aprile. Ferma lo scooter e prende la mira con la pistola da softair: il video🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, ultimo colpo di scena: Sempio convocato in Procura Garlasco, Massimo Lovati convocato in procura - Ore 14 12/11/2025 Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Garlasco, altro colpo di scena: un testimone a sorpresa contro Andrea SempioLa vicenda dello scontrino del parcheggio torna al centro del confronto televisivo sul caso del delitto di Garlasco, con un dibattito acceso che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ore 14 Sera, Infante ospita Francesco Dolci e poi svela un colpo di scena su Garlasco; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio; Garlasco, nuovo colpo di scena: depositato un esposto per tentato depistaggio delle indagini; Garlasco, incontro tra la pg Milano e il procuratore di Pavia. Garlasco, ultimo colpo di scena: Andrea Sempio convocato in ProcuraAndrea Sempio convocato in procura il 6 maggio. È l'ultimo colpo di scena del caso Garlasco prima della chiusura delle indagini e la ... iltempo.it Garlasco, le undici morti (molto sospette) legate all’omicidio di ChiaraUndici decessi mai del tutto chiariti, tutti legati da un filo invisibile al delitto di Garlasco. Cosa sappiamo davvero ... panorama.it Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini - facebook.com facebook #Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com