Colpo da 15mila euro in farmacia | dopo due mesi la fuga finisce in manette

Individuato in provincia di Treviso il 21enne ritenuto coinvolto nel furto messo a segno a dicembre a Codroipo. Decisive le immagini di videosorveglianza e l’attività investigativa dei carabinieri di Udine A distanza di oltre due mesi dal colpo che aveva scosso Codroipo, i carabinieri hanno arrestato il giovane ritenuto coinvolto nel furto da 15mila euro messo a segno in una farmacia del centro. Il 21enne, cittadino straniero, è stato rintracciato nel pomeriggio del 21 febbraio a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, dai militari del Nucleo investigativo del comando provinciale di Udine con il supporto dei colleghi della stazione locale. Nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Gip del Tribunale di Udine con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il furto risale alla notte del 9 dicembre 2025. Erano circa le 3 quando qualcuno ha infranto la vetrata della farmacia lanciando un grosso mattone in tufo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

