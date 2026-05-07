Colpo al SiVinceTutto | centrato il 6 in una ricevitoria del centro città vincita da migliaia di euro
Mercoledì 6 maggio, un giocatore di Rimini ha vinto circa 45 mila euro con una schedina del SiVinceTutto SuperEnalotto giocata in una ricevitoria del centro città. La combinazione vincente, composta da sei numeri consecutivi, ha portato alla conquista del premio massimo previsto per quella estrazione. La ricevitoria coinvolta si trova in una zona centrale della città e la notizia ha fatto rapidamente il giro tra gli abitanti e i frequentatori del luogo.
La fortuna torna a bussare a Rimini e questa volta lo fa con sei numeri in fila. Nell’estrazione di mercoledì 6 maggio del SiVinceTutto SuperEnalotto, un fortunato giocatore ha centrato il “6”, portandosi a casa un premio da 45.425,18 euro.La giocata vincente è stata convalidata alla Sisal.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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