10eLotto a Tortorici centrato un colpo da 50mila euro in una ricevitoria di via Zappulla

Un giocatore di Tortorici, in provincia di Messina, ha vinto 50mila euro giocando al 10eLotto. La vincita è stata realizzata martedì 5 maggio in una ricevitoria situata in via Zappulla. La notizia è stata riportata da Agipronews, evidenziando come questa vincita contribuisca ai premi distribuiti in Sicilia. La ricevitoria ha ricevuto la notizia con entusiasmo, ma non sono stati forniti dettagli sull’identità del vincitore.

Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 5 maggio a Tortorici, in provincia di Messina, realizzata una vincita da 50mila euro presso il punto vendita in Via Zappulla. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,6 milioni di euro in tutta.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, centrato un "5" da 37mila euro in una ricevitoria di Perugia Leggi anche: La ruota di Venezia porta fortuna nel Ravennate: centrato un colpo al lotto da oltre 50mila euro Approfondimenti e contenuti Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6, centrato un 5+ da 653 mila euro a Barip>Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 7 marzo 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con il Superenalotto che – ... leggo.it Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 7 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6, centrato un 5+ da 653 mila euro a BariI numeri vincenti del 10eLotto, collegato all'estrazione del Lotto: 4 10 11 15 18 19 21 23 27 28 39 41 49 51 57 70 72 76 89 90 Numero oro 72 Doppio oro 72 21 Extra 1 ... leggo.it