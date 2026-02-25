SuperEnalotto centrato un 5 da 37mila euro in una ricevitoria di Perugia

La dea bendata ha fatto tappa nel capoluogo umbro. Nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 24 febbraio è stato centrato un "5" del valore di 37.049,14 euro. La vincita, come riporta Agipronews, è stata realizzata a Perugia presso la ricevitoria "Giornalandia" situata in via Tomaso Albinoni. Un colpo che permette al vincitore di portare a casa una cifra importante, anche se per un soffio non si è trasformato nel sogno di centrare la combinazione vincente. L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro risale al 22 maggio 2025, quando fu realizzato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Intanto, in attesa del prossimo vincitore, il jackpot continua a salire. Per l'estrazione di giovedì 26 febbraio, il montepremi in palio per chi riuscirà a centrare la combinazione vincente raggiunge la cifra astronomica di 126,2 milioni di euro. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

