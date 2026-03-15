Questa mattina, 15 marzo, una base italiana in Kuwait è stata colpita durante i conflitti in Iran, con un aereo che è stato distrutto. I militari presenti sono tutti in sicurezza e non ci sono feriti segnalati. La notizia si aggiunge alle tensioni crescenti nella regione, mentre le operazioni militari continuano senza interruzioni. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità italiane.

ROMA – Nuova preoccupazione, in Italia, per le evoluzioni della Guerra in Iran. Questa mattina, 15 marzo 2026, la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un ‘velivolo a pilotaggio remoto’ della Task force air italiana, che è stato distrutto. Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. Lo si apprende dallo Stato Maggiore della Difesa. “Il dispositivo italiano della Task force air – ha aggiunto – era stato preventivamente alleggerito nei giorni scorsi, nell’ambito delle misure adottate in relazione all’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: colpita base italiana in Kuwait. Distrutto un aereo. Militari tutti in sicurezza

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