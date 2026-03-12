Guerra Iran | nave colpita 8 morti a Beirut e base italiana

Una nave è stata colpita in un’area ancora non precisata, causando la morte di otto persone a Beirut e coinvolgendo una base italiana nella regione. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele prosegue da tredici giorni, con nuove tensioni che interessano direttamente il settore marittimo e alcuni centri urbani. La situazione resta complessa e in evoluzione, con eventi che si susseguono senza sosta.