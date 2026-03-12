Guerra Iran | nave colpita 8 morti a Beirut e base italiana
Una nave è stata colpita in un’area ancora non precisata, causando la morte di otto persone a Beirut e coinvolgendo una base italiana nella regione. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele prosegue da tredici giorni, con nuove tensioni che interessano direttamente il settore marittimo e alcuni centri urbani. La situazione resta complessa e in evoluzione, con eventi che si susseguono senza sosta.
La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele ha raggiunto il suo tredicesimo giorno oggi, giovedì 12 marzo 2026, con una nuova ondata di scontri che tocca direttamente la sicurezza marittima e i centri urbani. Un attacco navale a largo di Jebel Ali ha colpito una nave portacontainer, scatenando un incendio mentre l’equipaggio è stato messo in salvo dall’agenzia britannica Ukmto. Nel Libano, un raid aereo sul lungomare di Ramlet al-Baida a Beirut ha causato otto morti e trentuno feriti, evidenziando la vulnerabilità delle aree civili. Il conflitto si estende anche verso nord-est, dove un missile ha colpito l’area della base militare italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
