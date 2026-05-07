Colpi di pistola contro tre ragazzi sulla Polo | 10 e 7 anni ai due imputati

Il processo con rito abbreviato relativo al raid avvenuto nella notte del 19 agosto 2025 nel centro di Avellino si è concluso con due condanne. Durante l’episodio, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro una Volkswagen Polo con a bordo tre giovani. I due imputati sono stati condannati rispettivamente a dieci e sette anni di reclusione. Il procedimento ha portato alla sentenza definitiva per quell’episodio violento.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con due condanne il processo con rito abbreviato per il violento raid avvenuto la notte del 19 agosto 2025 nel centro di Avellino, quando furono esplosi colpi d’arma da fuoco contro una Volkswagen Polo con a bordo tre giovani. Il Gup del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone, ha condannato Vittorio Casanova, 22enne avellinese, a dieci anni di reclusione, mentre Angelo Marrone, 19 anni, originario di Altavilla Irpina, ha ricevuto una pena di sette anni, con concessione degli arresti domiciliari. I due imputati, assistiti dall’avvocato Gaetano Aufiero, erano accusati di tentato omicidio. La sentenza è arrivata al termine di una lunga udienza durata oltre tre ore nell’aula del Tribunale di Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpi di pistola contro tre ragazzi sulla Polo: 10 e 7 anni ai due imputati Notizie correlate Leggi anche: Napoli, agguato a Secondigliano: due ragazzi di 20 anni feriti da colpi di pistola, non sono in pericolo di vita Leggi anche: Otto colpi di pistola contro un 19enne, tre giovani in carcere per tentato omicidio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Notte di piombo anche allo Zen, spari contro un'auto parcheggiata; Palermo, ancora una notte di spari: colpi di pistola contro un’abitazione e un’auto; Brindisi, spara due colpi di pistola contro un'auto dopo un incidente: arrestato 30enne, era in prova ai servizi sociali; Roma, confessa 21enne fermato dopo spari a due attivisti Anpi. Brigata ebraica: Sgomenti. Pontecagnano, colpi di pistola contro un buttafuori: scattano 4 arresti tra Salerno e NapoliStampaOperazione dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia tra le province di Salerno e Napoli, dove nei giorni scorsi sono state eseguite misure cautelari nei confronti di quattro persone indaga ... salernonotizie.it Agguato a 19enne con otto colpi di pistola: scatta il quarto arresto per tentato omicidioIndividuato il quarto componente del gruppo che nella notte del 20 aprile avrebbe esploso otto colpi di pistola calibro 22 contro un ragazzo di 19 anni nella sua abitazione a Canicattì. Si tratta di C ... agrigentonotizie.it Preso a colpi di accetta per debiti non pagati Operaio finisce in ospedale... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook L'aggressione a mani nude, i colpi di martello e il lavaggio in cucina: la nuova ricostruzione dell’omicidio di Garlasco x.com