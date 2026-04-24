Otto colpi di pistola contro un 19enne tre giovani in carcere per tentato omicidio

Nella notte del 20 aprile, nella città di Canicattì, un giovane di 19 anni è stato raggiunto da otto colpi di pistola calibro 22 mentre si trovava nella propria abitazione. Tre persone sono state arrestate e sono attualmente in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Secondo le fonti, gli aggressori hanno atteso che il ragazzo si affacciasse alla finestra prima di aprire il fuoco.

Hanno atteso che si affacciasse alla finestra, poi hanno sparato. Otto i colpi di pistola calibro 22 esplosi nella notte del 20 aprile contro un ragazzo di 19 anni nella sua abitazione a Canicattì. Per questo tentato omicidio il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ODELJENJE ZA UBISTVA 01 - Monstruozno ubistvo u Pohorskoj Notizie correlate Otto arrestati per tentato omicidio a Montesarchio, terrificante spedizione punitiva contro due giovaniÈ di otto giovani arrestati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Montesarchio, dove sono state eseguite misure cautelari per una violenta... Quattro colpi di pistola esplosi dopo lite a Rutigliano: arrestato per tentato omicidioI carabinieri hanno arrestato un uomo a Rutigliano, accusato di tentanto omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione, nonché di porto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Otto colpi di pistola contro un 19enne, tre giovani in carcere per tentato omicidio; Agguato a colpi di pistola davanti a tempio sikh, due morti; Spari nella notte al Libertà: ragazzo gambizzato da sicari in moto; BOLOGNA: Aggressione a colpi di pistola, arrestato per tentato omicidio. Otto bimbi uccisi in Louisiana, 7 erano figli del killer. Indagini su movente: Si stava separando dalla moglieA Shreveport, in Louisiana, il 31enne Shamar Elkins ha ucciso a colpi di pistola 8 bambini e ferito gravemente due donne ... fanpage.it Roma, banda di rapinatori in azione nel quadrante sud: otto denunce e colpi a rafficaBanda di rapinatori colpisce nel sud di Roma: otto denunce, colpi in serie tra negozi, farmacie e supermercati. blitzquotidiano.it La capolista perde 3-1 sul campo dei Kickers Narnali sotto i colpi di Giandonati, Rinaldini e Sciannamè. I fiorentini hanno comunque otto punti di vantaggio sulle inseguitrici facebook 9FL Week 8: Colpi esterni per Cavs, Kraken, Crusaders e Navy Seals. Ai Mavericks il derby romano. Honey Badgers e United difendono con autorità le mura amiche.. #9FL2k26 #FIDAFGameday x.com