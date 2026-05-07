Dopo aver completato il giro d’Italia con diverse esperienze in squadra, il difensore è stato riscatto dal Genoa che ora ne detiene il cartellino, lasciando il Milan. Nato nel settore giovanile rossonero, ha vestito le maglie di Cremonese, Spal, Lecce, Monza ed Empoli in prestito. La sua carriera ha visto diversi spostamenti tra club italiani, fino all’accordo con il Genoa.

A 24 anni Lorenzo Colombo può dire di essersi fatto un bel tour d’Italia. Nord, Sud, Centro: sempre con una valigia pronta, da rifare e richiudere puntualmente ogni estate. Dopo cinque anni da pendolare del gol, stavolta ha trovato la sua oasi di felicità vicino al mare. Per il Genoa è scattato l’obbligo di riscatto e verserà al Milan una decina di milioni. Spiccioli, nel calcio moderno, ma comunque utili per il prossimo mercato rossonero. Considerando anche che Colombo è un prodotto del settore giovanile, si può dire che il Milan abbia fatto la combo giusta: affare più plusvalenza. Non male di questi tempi. Per far scattare il riscatto obbligatorio del prestito servivano tre condizioni: almeno 5 gol stagionali, 22 presenze e la permanenza in Serie A del Genoa, arrivata lunedì dopo la sconfitta della Cremonese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colombo finisce il giro d'Italia: il Genoa lo riscatta, non è più del Milan

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