latte adulterato a colli al metauro e formaggi con la muffa rivenduti stalking su chi ha denunciato le sorelle gori in tribunale ci hanno licenziate ma non potevamo tacere

Le sorelle Gori sono finite in tribunale dopo aver scoperto latte adulterato e formaggi con muffa venduti nel mercato locale, e perché hanno subito stalkeraggio da chi ha denunciato. Le donne affermano di essere state licenziate in risposta alle loro proteste e di aver deciso di parlare per tutelare i clienti. La loro denuncia si basa su prove raccolte durante controlli alimentari e testimonianze di altri commercianti. La vicenda si concentra sulla tutela della sicurezza alimentare e sui rischi per i consumatori.

COLLI AL METAURO Hanno denunciato perché si sentivamo «in colpa rispetto ai consumatori, complici di quanto accadeva». Sfilano i testi nell’ambito del processo per stalking aziendale che vede imputati due figure di spicco di Fattorie Marchigiane, azienda coinvolta nell’inchiesta che riguarda il presunto latte adulterato. Le dipendenti “ribelli” Sonia e Francesca Gori 50 e 47 anni avevano denunciato tutto a settembre 2022. Parlarono di «cagliata scaduta da mesi e poi usata per la produzione delle mozzarelle, blocchi di cagliata mal conservati, aperti, che toccavano a terra, resi di formaggi che venivano riaperti, puliti dalla muffa, riconfezionati e messi di nuovo in commercio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Il 4 marzo udienza preliminare.

Il 4 marzo ci sarà l'udienza preliminare con 13 richieste di rinvio a giudizio